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10 июля 2025 в 23:15

С этими кабачковыми оладьями никаких хлопот! Все смешал и на сковородку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этими кабачковыми оладьями никаких хлопот! Все смешал и выложил на сковородку. Они получаются хрустящими снаружи и невероятно сочными внутри с насыщенным овощным вкусом и аппетитной румяной корочкой.

Рецепт: натрите на крупной терке 2 молодых кабачка (около 500 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 2 яйца, 100 г тертого сыра, 3 ст. л. муки, 1 измельченный зубчик чеснока, щепотку соли и перца. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно быть густым, но не крутым. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — кабачки придают оладьям легкую сладость, сыр — пикантность, а хрустящая корочка идеально контрастирует с нежной серединкой. Это блюдо — отличный вариант для завтрака или легкого ужина, который понравится даже тем, кто не любит овощи!

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оладьи
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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