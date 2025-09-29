Оладьи с крабовыми палочками, яйцами и зеленым луком — вкусные ленивые пирожки. Эти нежные оладьи с сочной начинкой остаются удивительно мягкими и пышными даже после того, как остынут. Идеальный завтрак или сытный перекус, который готовится за считаные минуты и дарит настоящее теплое настроение.

Ингредиенты

Кефир — 350 мл (теплый)

Мука — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Лук зеленый — 1 пучок

Яйца отварные — 3 шт.

Крабовые палочки — 200 г

Приготовление

В теплый кефир необходимо добавить соль, сахар, соду и сырое яйцо, все хорошо перемешать. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Мелко нарежьте зеленый лук, крабовые палочки и вареные яйца, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте порции теста на хорошо разогретую с маслом сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до румяного золотистого цвета. Приятного аппетита!

