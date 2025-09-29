Оладьи с крабовыми палочками, яйцами и зеленым луком — вкусные ленивые пирожки. Эти нежные оладьи с сочной начинкой остаются удивительно мягкими и пышными даже после того, как остынут. Идеальный завтрак или сытный перекус, который готовится за считаные минуты и дарит настоящее теплое настроение.
Ингредиенты
- Кефир — 350 мл (теплый)
- Мука — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Лук зеленый — 1 пучок
- Яйца отварные — 3 шт.
- Крабовые палочки — 200 г
Приготовление
- В теплый кефир необходимо добавить соль, сахар, соду и сырое яйцо, все хорошо перемешать. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Мелко нарежьте зеленый лук, крабовые палочки и вареные яйца, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте.
- Столовой ложкой выкладывайте порции теста на хорошо разогретую с маслом сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до румяного золотистого цвета. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.