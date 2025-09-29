Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 09:00

Оладьи с крабовыми палочками, яйцами и зеленым луком — вкусные ленивые пирожки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи с крабовыми палочками, яйцами и зеленым луком — вкусные ленивые пирожки. Эти нежные оладьи с сочной начинкой остаются удивительно мягкими и пышными даже после того, как остынут. Идеальный завтрак или сытный перекус, который готовится за считаные минуты и дарит настоящее теплое настроение.

Ингредиенты

  • Кефир — 350 мл (теплый)
  • Мука — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Яйца отварные — 3 шт.
  • Крабовые палочки — 200 г

Приготовление

  1. В теплый кефир необходимо добавить соль, сахар, соду и сырое яйцо, все хорошо перемешать. Постепенно всыпьте муку и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Мелко нарежьте зеленый лук, крабовые палочки и вареные яйца, добавьте их в тесто и аккуратно перемешайте.
  2. Столовой ложкой выкладывайте порции теста на хорошо разогретую с маслом сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до румяного золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

