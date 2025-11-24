С этим рецептом забыл о сухой курятине: готовлю в гавайском стиле — мясо всегда получается сочным и нежным

Если вы боитесь пересушить куриное филе, этот рецепт для вас. Бедра, запеченные под фольгой с ананасом, гарантированно остаются сочными и насыщенными вкусом.

Для блюда мне понадобится: куриные бедра без кости (1 кг), консервированные ананасы (банка), твердый сыр (100 г), майонез (2 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зернистая горчица (1 ст. л.), соль, перец, зелень.

Разогреваю духовку до 185 °C. Куриные бедра промываю, обсушиваю и выкладываю в форму для запекания кожей вниз. Солю и перчу с обеих сторон. В отдельной миске смешиваю майонез, сметану и горчицу до однородности. Получившимся соусом густо смазываю куриные бедра. Сверху выкладываю кусочки консервированного ананаса (сок можно не сливать полностью, он добавит сочности). Присыпаю все тертым сыром. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 45 минут. Этот этап нужен, чтобы мясо полностью пропеклось и стало очень мягким. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился, создав аппетитную корочку. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью. Идеальный гарнир — рассыпчатый рис или картофельное пюре, которые отлично дополнят сладковатый соус.

