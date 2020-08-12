С 2021 года номер 112 будет работать на всей территории России

https://static.news.ru/photo/5f1db6f6-dc8a-11ea-bc08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Номер вызова экстренных служб 112 с 2021 года начнёт работать по всей России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Планируем, что в следующем году система "112" будет доступна по всей стране, — цитирует его РИА Новости.

Глава правительства отметил, что это позволит людям не только сообщать о пожарах, наводнениях и автокатастрофах, но и своевременно обращаться за помощью в случае других происшествий и экстренных ситуаций.

В настоящее время позвонить в экстренные службы по номеру 112 возможно в 56 регионах России. Мишустин пояснил, что для ускорения настройки системы подготовлен законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в данной сфере и чётко разграничивает полномочия по её эксплуатации и развитию между всеми уровнями власти.

По словам премьера, в Москве рассчитывают, что принятие законопроекта будет способствовать более эффективному взаимодействию с партнёрами по ЕАЭС, в том числе по совместному реагированию на чрезвычайные ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Воронежской области диспетчеру «112» предъявили обвинения в халатности после смерти позвонившей по экстренному номеру школьницы. По мнению следствия, он не принял достаточных мер по спасению её жизни.