Рыбные котлеты, как у бабушки — минтай в новой роли удивит всех

Этот рецепт рыбных котлет из минтая — простой, но вкусный способ разнообразить домашнее меню. Благодаря добавлению размоченного хлеба и репчатого лука котлеты получаются сочными, с насыщенным ароматом. А если добавить немного сливочного масла или зелени, вкус станет еще ярче. Идеально сочетаются с гарниром или овощным салатом.
Пищевая ценность (на порцию)
- Калорийность: 237 ккал
- Белки: 17 г
- Жиры: 8 г
- Углеводы: 25 г
Данные ориентировочные. Значения могут меняться в зависимости от конкретных продуктов.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Филе минтая — 500 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Батон или белый хлеб — 2 куска
- Молоко — 50 мл
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Яйцо — 1 шт.
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Панировочные сухари — 3 ст. л. (по желанию)
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Подготовьте рыбный фарш. Филе минтая измельчите с помощью мясорубки или блендера. Батон замочите в молоке на 5 минут, затем хорошо отожмите и добавьте в фарш.
Шаг 2.
Мелко нарежьте или измельчите в блендере лук и чеснок. Вбейте яйцо, добавьте соль и перец. Перемешайте массу до однородности.
Шаг 3.
Сформируйте котлеты среднего размера. По желанию обваляйте каждую в панировочных сухарях — так они получатся с аппетитной хрустящей корочкой.
Шаг 4.
Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
Шаг 5.
Подавайте горячими с гарниром — картофельным пюре, отварным рисом или овощным салатом.
Совет:
Чтобы котлеты стали еще нежнее, добавьте в фарш чайную ложку сливочного масла или немного свежей рубленой зелени — укропа или петрушки.
Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.