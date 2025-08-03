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03 августа 2025 в 07:30

Рыбные котлеты, как у бабушки — минтай в новой роли удивит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт рыбных котлет из минтая — простой, но вкусный способ разнообразить домашнее меню. Благодаря добавлению размоченного хлеба и репчатого лука котлеты получаются сочными, с насыщенным ароматом. А если добавить немного сливочного масла или зелени, вкус станет еще ярче. Идеально сочетаются с гарниром или овощным салатом.

Пищевая ценность (на порцию)

  • Калорийность: 237 ккал
  • Белки: 17 г
  • Жиры: 8 г
  • Углеводы: 25 г

Данные ориентировочные. Значения могут меняться в зависимости от конкретных продуктов.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Филе минтая — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Батон или белый хлеб — 2 куска
  • Молоко — 50 мл
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Панировочные сухари — 3 ст. л. (по желанию)

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте рыбный фарш. Филе минтая измельчите с помощью мясорубки или блендера. Батон замочите в молоке на 5 минут, затем хорошо отожмите и добавьте в фарш.

Шаг 2.

Мелко нарежьте или измельчите в блендере лук и чеснок. Вбейте яйцо, добавьте соль и перец. Перемешайте массу до однородности.

Шаг 3.

Сформируйте котлеты среднего размера. По желанию обваляйте каждую в панировочных сухарях — так они получатся с аппетитной хрустящей корочкой.

Шаг 4.

Разогрейте растительное масло в сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.

Шаг 5.

Подавайте горячими с гарниром — картофельным пюре, отварным рисом или овощным салатом.

Совет:

Чтобы котлеты стали еще нежнее, добавьте в фарш чайную ложку сливочного масла или немного свежей рубленой зелени — укропа или петрушки.

Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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