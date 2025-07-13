Гречка по-купечески с грибами — будто праздник на твоей кухне

Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.
Ингредиенты
- Гречневая крупа — 500 г
- Свинина — 400 г
- Грибы — 250 г (свежие или замороженные)
- Лук — 1–2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 3–5 зубчиков
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Вода — 800 мл
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как готовить
- Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук и морковь кубиками, грибы — крупными кусками или оставьте мелкие целыми. Свинину нарежьте кубиками, чеснок измельчите. Гречку тщательно промойте.
- В сковороде или казане разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до мягкости.
- Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки, периодически помешивая.
- Положите морковь и обжаривайте 3–4 минуты.
- Добавьте грибы, посолите, поперчите, приправьте специями по вкусу. Жарьте около 5 минут.
- Выложите томатную пасту, перемешайте и готовьте вместе пару минут. Если паста кислит, добавьте немного сахара.
- Засыпьте гречку, влейте воду, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 25 минут до готовности.
- Проверьте соль, перемешайте и снимайте с огня.
Гречка по-купечески с грибами — сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, которое стоит попробовать.
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