Гречка по-купечески с грибами — будто праздник на твоей кухне

Гречка по-купечески с грибами — будто праздник на твоей кухне

Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Ингредиенты

Гречневая крупа — 500 г

Свинина — 400 г

Грибы — 250 г (свежие или замороженные)

Лук — 1–2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3–5 зубчиков

Томатная паста — 2 ст. л.

Вода — 800 мл

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук и морковь кубиками, грибы — крупными кусками или оставьте мелкие целыми. Свинину нарежьте кубиками, чеснок измельчите. Гречку тщательно промойте. В сковороде или казане разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до мягкости. Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки, периодически помешивая. Положите морковь и обжаривайте 3–4 минуты. Добавьте грибы, посолите, поперчите, приправьте специями по вкусу. Жарьте около 5 минут. Выложите томатную пасту, перемешайте и готовьте вместе пару минут. Если паста кислит, добавьте немного сахара. Засыпьте гречку, влейте воду, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 25 минут до готовности. Проверьте соль, перемешайте и снимайте с огня.

Гречка по-купечески с грибами — сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, которое стоит попробовать.

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