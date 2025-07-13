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13 июля 2025 в 16:24

Гречка по-купечески с грибами — будто праздник на твоей кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гречка по-купечески — это не просто обычная каша. Здесь гречневая крупа сочетается с мясом, овощами и грибами, создавая сытное и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Ингредиенты

  • Гречневая крупа — 500 г
  • Свинина — 400 г
  • Грибы — 250 г (свежие или замороженные)
  • Лук — 1–2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3–5 зубчиков
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вода — 800 мл
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовьте ингредиенты: нарежьте лук и морковь кубиками, грибы — крупными кусками или оставьте мелкие целыми. Свинину нарежьте кубиками, чеснок измельчите. Гречку тщательно промойте.
  2. В сковороде или казане разогрейте масло и обжарьте лук с чесноком до мягкости.
  3. Добавьте мясо и жарьте до золотистой корочки, периодически помешивая.
  4. Положите морковь и обжаривайте 3–4 минуты.
  5. Добавьте грибы, посолите, поперчите, приправьте специями по вкусу. Жарьте около 5 минут.
  6. Выложите томатную пасту, перемешайте и готовьте вместе пару минут. Если паста кислит, добавьте немного сахара.
  7. Засыпьте гречку, влейте воду, доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 25 минут до готовности.
  8. Проверьте соль, перемешайте и снимайте с огня.

Гречка по-купечески с грибами — сытное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, которое стоит попробовать.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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