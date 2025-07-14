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14 июля 2025 в 06:39

Рыбные котлеты еще не были такими сочными — секрет в копеечном ингредиенте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рыбные котлеты с плавленым сыром получаются невероятно сочными и ароматными. Нежное филе кеты в сочетании с кремовой сырной начинкой делает блюдо по-настоящему праздничным, а готовится оно просто и быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычные рыбные котлеты.

Ингредиенты:

  • кета — 500 г;
  • сливки — 50 мл;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр плавленый — 1 шт. (100 г);
  • батон — 50 г;
  • сухари панировочные — 4 ст. л.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • специи — по желанию;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе кеты измельчите в фарш, добавьте размоченный в сливках батон.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности.
  3. Смешайте рыбный фарш с яйцом, луком, специями и солью.
  4. Плавленый сыр нарежьте небольшими кубиками.
  5. Сформируйте котлеты, внутрь каждой положите кусочек сыра.
  6. Обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

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кулинария
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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