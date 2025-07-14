Рыбные котлеты еще не были такими сочными — секрет в копеечном ингредиенте

Рыбные котлеты еще не были такими сочными — секрет в копеечном ингредиенте

Эти рыбные котлеты с плавленым сыром получаются невероятно сочными и ароматными. Нежное филе кеты в сочетании с кремовой сырной начинкой делает блюдо по-настоящему праздничным, а готовится оно просто и быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычные рыбные котлеты.

Ингредиенты:

кета — 500 г;

сливки — 50 мл;

яйцо куриное — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр плавленый — 1 шт. (100 г);

батон — 50 г;

сухари панировочные — 4 ст. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

специи — по желанию;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Филе кеты измельчите в фарш, добавьте размоченный в сливках батон. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Смешайте рыбный фарш с яйцом, луком, специями и солью. Плавленый сыр нарежьте небольшими кубиками. Сформируйте котлеты, внутрь каждой положите кусочек сыра. Обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.

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