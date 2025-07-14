Рыбные котлеты еще не были такими сочными — секрет в копеечном ингредиенте

Эти рыбные котлеты с плавленым сыром получаются невероятно сочными и ароматными. Нежное филе кеты в сочетании с кремовой сырной начинкой делает блюдо по-настоящему праздничным, а готовится оно просто и быстро. Отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить привычные рыбные котлеты.
Ингредиенты:
- кета — 500 г;
- сливки — 50 мл;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сыр плавленый — 1 шт. (100 г);
- батон — 50 г;
- сухари панировочные — 4 ст. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- специи — по желанию;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Филе кеты измельчите в фарш, добавьте размоченный в сливках батон.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности.
- Смешайте рыбный фарш с яйцом, луком, специями и солью.
- Плавленый сыр нарежьте небольшими кубиками.
- Сформируйте котлеты, внутрь каждой положите кусочек сыра.
- Обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны.
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