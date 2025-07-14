Банка горбуши превращается в крутой салат — яркий микс ингредиентов

Этот салат с консервированной горбушей — отличное решение для быстрого и сытного перекуса. Сочетание нежной рыбы, отварного риса и свежего огурца создает гармоничный вкус, а готовится блюдо буквально за несколько минут. Идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот.

Ингредиенты:

горбуша консервированная — 250 г;

яйца куриные — 3 шт.;

рис отварной — 120 г;

огурец свежий — 150 г;

укроп — 10 г;

майонез — 1 ст. л.;

перец черный — 1 ч. л.;

соль — 0,3 ч. л.

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите. Горбушу разомните вилкой, сохраняя небольшие кусочки. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Подавайте салат охлажденным, украсив веточкой укропа. Он отлично сочетается с черным хлебом или крекерами.

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