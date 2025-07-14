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14 июля 2025 в 20:17

Банка горбуши превращается в крутой салат — яркий микс ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с консервированной горбушей — отличное решение для быстрого и сытного перекуса. Сочетание нежной рыбы, отварного риса и свежего огурца создает гармоничный вкус, а готовится блюдо буквально за несколько минут. Идеальный вариант, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • горбуша консервированная — 250 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • рис отварной — 120 г;
  • огурец свежий — 150 г;
  • укроп — 10 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • перец черный — 1 ч. л.;
  • соль — 0,3 ч. л.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Огурец нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите.
  3. Горбушу разомните вилкой, сохраняя небольшие кусочки.
  4. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез.
  5. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.

Подавайте салат охлажденным, украсив веточкой укропа. Он отлично сочетается с черным хлебом или крекерами.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
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салаты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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