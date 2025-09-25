Шарлотка со сливами вместо яблок: нежный пирог с румяной корочкой, который тает во рту и нравится всем

Шарлотка — один из самых любимых домашних пирогов. Обычно её готовят с яблоками, но попробуйте заменить их спелыми сливами. Получается не менее нежная и ароматная выпечка, которая сохраняет вкус даже после остывания и буквально тает во рту.

Ингредиенты

Сливы — 500 г (уже без косточек)

Мука — 2 стакана

Сахар — 1 стакан

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — 1 пакетик

Как приготовить:

Шаг 1. Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Вес указан без косточек.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром и ванилином, затем добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться густоватым.

Шаг 3. Смажьте форму маслом, выложите сливы и залейте их тестом. Разровняйте поверхность.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог около 35 минут до румяной корочки.

Шаг 5. Дайте выпечке остыть, аккуратно достаньте её из формы и нарежьте кусочками.

Этот пирог со сливами одинаково хорош и тёплым, и полностью остывшим. Он станет отличным дополнением к чаю или кофе и обязательно понравится всей семье.

