Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 15:48

Трампа уличили в грязном трюке в преддверии ЧМ-2026

Sky: Трамп намерен добиться участия Израиля в ЧМ-2026

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать структурам, которые желают отстранить Израиль от чемпионата мира по футболу в 2026 году, передает Sky. Руководство США через госдепартамент Марко Рубио уже осуществило соответствующие шаги, утверждают журналисты.

Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира, — передают слова Рубио в издании.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал политикой двойных стандартов отказ МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх. Он подчеркнул, что спортсменам важно сохранять верность своей стране и быть готовыми противостоять обстоятельствам.

Также в МОК сообщили, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.

США
Израиль
Дональд Трамп
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.