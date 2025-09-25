Трампа уличили в грязном трюке в преддверии ЧМ-2026 Sky: Трамп намерен добиться участия Израиля в ЧМ-2026

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать структурам, которые желают отстранить Израиль от чемпионата мира по футболу в 2026 году, передает Sky. Руководство США через госдепартамент Марко Рубио уже осуществило соответствующие шаги, утверждают журналисты.

Мы приложим все усилия, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира, — передают слова Рубио в издании.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал политикой двойных стандартов отказ МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх. Он подчеркнул, что спортсменам важно сохранять верность своей стране и быть готовыми противостоять обстоятельствам.

Также в МОК сообщили, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.