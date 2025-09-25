Машину президента Южной Кореи остановили в США из-за Трампа

Автомобиль президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена остановили в Нью-Йорке из-за кортежа американского лидера Дональда Трампа, дорогу перекрыли, передает Telegram-канал Mash и публикует соответствующее видео. До этого на месте южнокорейского лидера побывали его французский и турецкий коллеги Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого американские правоохранители не разрешили президенту Турции перейти дорогу, так как по ней должен был проехать кортеж главы США Дональда Трампа. Инцидент произошел в Нью-Йорке. На опубликованных кадрах турецкий лидер находится в окружении своей делегации и телохранителей. На видео раздаются тревожные голоса и крики полицейских. В какой-то момент на дороге появляется черный автомобиль класса люкс. По словам инсайдеров, транспортное средство принадлежит хозяину Белого дома.

Ранее сообщалось, что Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа Трампа. Полицейский извинился перед французским лидером и сообщил ему, что движения нет. Чтобы решить проблему, президент Франции позвонил Трампу, однако после первого звонка улицу открыли лишь для пешеходов.