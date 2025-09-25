Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:15

Машину президента Южной Кореи остановили в США из-за Трампа

Машину главы Южной Кореи Ли Чжэ Мена остановили в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press

Автомобиль президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена остановили в Нью-Йорке из-за кортежа американского лидера Дональда Трампа, дорогу перекрыли, передает Telegram-канал Mash и публикует соответствующее видео. До этого на месте южнокорейского лидера побывали его французский и турецкий коллеги Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого американские правоохранители не разрешили президенту Турции перейти дорогу, так как по ней должен был проехать кортеж главы США Дональда Трампа. Инцидент произошел в Нью-Йорке. На опубликованных кадрах турецкий лидер находится в окружении своей делегации и телохранителей. На видео раздаются тревожные голоса и крики полицейских. В какой-то момент на дороге появляется черный автомобиль класса люкс. По словам инсайдеров, транспортное средство принадлежит хозяину Белого дома.

Ранее сообщалось, что Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа Трампа. Полицейский извинился перед французским лидером и сообщил ему, что движения нет. Чтобы решить проблему, президент Франции позвонил Трампу, однако после первого звонка улицу открыли лишь для пешеходов.

Нью-Йорк
Южная Корея
Дональд Трамп
кортеж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.