25 сентября 2025 в 13:00

Красивый многолетник с высокими колокольчиками: неприхотливый, растет 10 лет и не боится мороза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красивый многолетник с высокими колокольчиками: неприхотливый, растет 10 лет и не боится мороза. Аконит, или борец, — один из самых эффектных и высоких многолетников для холодного климата. Растение обладает высокой морозостойкостью, выдерживая температуры до −35 °C, что позволяет ему успешно расти в регионах с суровыми зимами.

Декоративная ценность аконита заключается в его стройных высоких стеблях, увенчанных элегантными колокольчатыми цветками. Окраска варьируется от насыщенно-синей и фиолетовой до белой, что позволяет создавать яркие акценты на клумбах и в миксбордерах. Цветение начинается в середине лета и продолжается до поздней осени, обеспечивая долгий период декоративности.

Аконит неприхотлив к почве, предпочитает плодородные, хорошо дренированные участки и солнечные или слегка затенённые места. На одном месте растение может расти до 8–10 лет, постепенно разрастаясь и образуя густые декоративные группы. Для поддержания формы рекомендуется ежегодно удалять отцветшие соцветия и прореживать слабые побеги.

Высокие цветоносы аконита отлично сочетаются с другими многолетниками, создавая вертикальные акценты в саду. Благодаря необычной форме и яркой окраске цветков растение привлекает внимание и становится центральным элементом любой клумбы или рокария. Аконит также подходит для срезки, сохраняя форму, и цвет несколько дней, что делает его идеальным для декоративных композиций.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

многолетники
цветы
сады
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
