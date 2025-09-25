«Фанком» могут выгнать с Кубка России за вывод на поле отстраненного игрока

Любительская команда из Кирова «Фанком» рискует выбыть с Кубка России из-за вывода на поле дисквалифицированного игрока, пишет KP.RU. Ранее за команду сыграл Артем Федчук, который, по данным юриста Антона Смирнова, был отстранен от всех соревнований под эгидой Российского футбольного клуба (РФС).

Федчук сыграл в матче четвертого раунда против «Уфы» и провел две предыдущие встречи — с «Химиком» и кировским «Динамо». Однако в феврале 2025 года Контрольно-дисциплинарный комитет РФС продлил дисквалификацию футболиста на неопределенный срок. Его также обязали выплатить 10 млн рублей клубу «Чайка», который он без согласия покинул в 2021 году.

Если информация о дисквалификации Федчука подтвердится, «Фанкому» грозит техническое поражение, а его место в турнире займет «Уфа». Решение примет либо комитет, либо сама комиссия РФС.

«Фанком» стал первой любительской командой, сумевшей пройти в 1/16 финала Пути регионов. В заявке клуба — 12 экс-игроков медиалиги вместе с Федчуком. Следующим соперником клуба может стать победитель пары «Амкал» — «Енисей».

