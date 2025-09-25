В Госдуме хотят бесплатно выдавать землю одной категории граждан ЛДПР предложила бесплатно выдавать земельные участки семьям после 10 лет брака

Семьям, которые состоят в браке более 10 лет, предлагается бесплатно выдавать земельные участки. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Документ появился в электронной базе Госдумы.

Предлагаемые законопроектом меры направлены на предоставление возможности семьям, которые продолжительное время состоят в браке и воспитывают ребенка (детей), получить в собственность земельный участок бесплатно, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно инициативе, участки будут предоставлять в общую долевую собственность всем членам семьи, разделяя между родителями и детьми. По мнению депутатов, такая возможность станет «фундаментом расширения семьи» и альтернативой городской жизни.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года, причем размер индексации составит от 5% до 10%. По его словам, размер выплаты за первого ребенка может достигать до 740 тыс. рублей, за второго — около 240 тыс. рублей.