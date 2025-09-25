В России продлят запрет на экспорт одного вида продукции Новак заявил о планах кабмина продлить запрет на экспорт бензина до конца года

Правительство России намерено продлить запрет на вывоз бензина из страны до конца текущего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, на аналогичный срок власти введут эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, — отметил Новак.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что ведомство ежедневно мониторит цены на топливо и ведет работу по их стабилизации. Там сформировали запасы топлива, которые используются для реагирования в регионах.

До этого энергетический эксперт Игорь Юшков отметил, что дефицит бензина в России испытывают только независимые АЗС, тогда как вертикально интегрированные компании работают в штатном режиме. По его словам, недостатка топлива в настоящее время нет, а проблема с ограничениями продаж на некоторых заправках носит исключительно экономический характер.