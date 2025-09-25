Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:06

В России продлят запрет на экспорт одного вида продукции

Новак заявил о планах кабмина продлить запрет на экспорт бензина до конца года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России намерено продлить запрет на вывоз бензина из страны до конца текущего года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит РИА Новости, на аналогичный срок власти введут эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.

Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, — отметил Новак.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что ведомство ежедневно мониторит цены на топливо и ведет работу по их стабилизации. Там сформировали запасы топлива, которые используются для реагирования в регионах.

До этого энергетический эксперт Игорь Юшков отметил, что дефицит бензина в России испытывают только независимые АЗС, тогда как вертикально интегрированные компании работают в штатном режиме. По его словам, недостатка топлива в настоящее время нет, а проблема с ограничениями продаж на некоторых заправках носит исключительно экономический характер.

Россия
Александр Новак
бензин
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.