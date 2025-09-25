Запад раскручивает экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как крупную политическую фигуру в противовес Зеленскому, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам именно этим объясняются критические высказывания Залужного о провале вторжения ВСУ в Курскую область.

Залужный неплохо пристроился в Лондоне, который является одним из главных кураторов Украины. Его положение там — удобная «работа», своего рода официальный посол от курируемой страны. Интересно, что теперь он может спокойно критиковать. И в этой критике проявляются его политические амбиции, — сказал Перенджиев.

По его словам, не факт, что Залужному прочат пост президента Украины, так как неизвестно, в каком виде она будет к тому времени. Однако его активно раскручивают как крупную политическую фигуру.

Залужный таким образом уже играет роль сильного конкурента для Зеленского в общественно-политическом поле. И в этом качестве он — одна из ниточек, которыми Запад контролирует Зеленского как марионетку. Думаю, это закончится тем, что Зеленский будет отстранен от власти, а Залужный получит крупный политический пост, хотя, возможно, даже не на территории Украины, — рассудил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Залужный признал, что вторжение ВСУ в Курскую область обернулось провалом, а цена этой операции оказалась слишком высокой.