Стало известно, сколько банковских карт разрешат иметь россиянам В ГД внесут законопроект об ограничении числа банковских карт до 20 на человека

Законопроект об ограничении числа банковских карт на одного человека будет внесен в Госдуму, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на XXII Международном банковском форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет в ближайшее время.

Центральный банк предлагал 20 [карт]. Я думаю, что в ходе дискуссии определимся, но мне тоже более понятна цифра 20, <…> и статистика говорит о том, что четыре карты примерно приходится на человека. Но тем не менее всякие жизненные ситуации бывают, поэтому в ходе дискуссии, я думаю, определимся, — сообщил парламентарий.

Ранее стало известно, что Центробанк России поддерживает предложение ввести ограничение по количеству банковских карт. Тогда речь шла о 10 картах на одного человека. Зампредседателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что эти изменения станут эффективным инструментом в борьбе с дропперами.

До этого сообщалось, что мошенники стали создавать фальшивые юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. Это произошло после того, как курьеров аферистов стали привлекать к уголовной ответственности.