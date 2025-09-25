В Госдуме подняли на смех призыв фон дер Ляйен сбивать российские самолеты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сотрясает воздух призывами сбивать российские самолеты, которые якобы могут вторгнуться на территорию стран НАТО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, у ЕК нет ни собственной авиации, ни средств ПВО.

Есть четкое понятие воздушного пространства страны, на которое распространяется ее юрисдикция. Сбивать любые самолеты за его пределами — военное преступление, на которое даже безумные еврокомиссары не пойдут, не имея достаточно веских оснований и твердого алиби. Более того, у Еврокомиссии нет ни собственной авиации, ни ПВО. Поэтому угрозы Урсулы фон дер Ляйен — просто сотрясение воздуха. С таким же успехом она могла пообещать, что лично десантируется в Москву, — высказался Журавлев.

Он отметил, что реально сбить самолет могут только вооруженные силы отдельных европейских стран или структуры НАТО, дислоцирующиеся в Европе. По словам депутата, ответственность за такой шаг будет нести конкретное государство, на чьей территории базируется применяемая авиация или системы ПВО.

Сбить самолет, который вторгся в чье-то воздушное пространство, могут европейские армии или структуры НАТО в Европе. В любом случае ответственность на себя берет та страна, которой будет принадлежать истребитель. Последствия могут наступить конкретно для Варшавы, Бухареста или Парижа — понятно ведь, что Россия не оставит подобное без ответа, — резюмировал Журавлев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о принципах реагирования на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Он поддержал необходимость более решительных действий, но исключил автоматическое применение силы.