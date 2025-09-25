Энергетик оценил двойные стандарты Брюсселя в одном вопросе Энергетик Юшков: Евросоюз покупает нефть у России, но упрекает в этом Венгрию

Европа активно закупает российскую переработанную нефть у Индии и Турции, при этом Брюссель упрекает Венгрию в использовании энергоресурсов РФ, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, которые передает НСН, санкции ЕС разрешают реэкспорт сырья и нефтепродуктов из РФ.

Российская нефть идет в третьи страны, прежде всего в Индию, там перерабатывается, и полученные нефтепродукты идут в Европу. Европейские санкции это разрешают. Венгрия и до этого говорила, что это очень большое лукавство: Брюссель призывает Венгрию отказаться от российской нефти, а сами они покупают нефтепродукты из российской нефти, — заявил Юшков.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал требование Трампа ко всей Европе отказаться от импорта нефти и газа из России. По его мнению, это желание США является нереалистичным для Будапешта. Энергетическая зависимость страны от российских поставок не позволяет реализовать такой шаг.

До этого западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае попадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.