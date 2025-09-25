Семья из Екатеринбурга оказалась на улице из-за долгов

В Екатеринбурге семья лишилась шикарного коттеджа в микрорайоне Семь Ключей из-за долгов, сообщает E1.ru. В начале сентября 2025 года семью с двумя детьми выставили под дождь.

Отец семейства Мухриддин Наимов приехал в Россию из Таджикистана 15 лет назад и получил гражданство. Изъятый у него коттедж он построил своими руками. В 2021 году Наимов столкнулся с финансовыми проблемами и взял заем у местного предпринимателя в 5 млн рублей под 48% годовых, с условиями об увеличении процента до 84% при просрочке. В залог был оставлен дом. По словам Наимова, он исправно отдавал долги, пока ежемесячный платеж резко не вырос. Предприниматель подал в суд.

У меня долги были, по договору в месяц я должен был по 200 тысяч отдавать. В итоге вернул шесть с чем-то миллионов. Потом он поменял договор, просил уже по 250 тысяч, потом пошел в суд, не предупредив, — рассказал Мухриддин.

Юрист предпринимателя подчеркивает, что о судебных заседаниях Наимова предупреждали. Представитель должника согласился: если бы Мухриддин участвовал в процессе, проблем сейчас было бы меньше. Городской суд поддержал претензии истца, а не семьи, постановив взыскать дом и участок.

