Подмосковье потрясло похищение ради полумиллиона рублей

В подмосковных Люберцах задержали двух друзей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 500 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемыми оказались двое мужчин — 51 года и 28 лет.

По данным канала, товарищи под выдуманным предлогом позвали знакомого на встречу в Островцы, посадили его в машину и вывезли в Раменское. Там они стали удерживать его в доме, избивать и требовать деньги. Ради спасения собственной жизни пострадавший согласился заплатить.

Спустя какое-то время похитителей задержали. В отношении них возбудили уголовные дела по нескольким статьям — от похищения до вымогательства. Правоохранители будут настаивать на заключении подозреваемых под стражу на время следствия.

Ранее сообщалось, что в Туле спустя 10 лет после совершения преступления вынесли приговор двум злоумышленникам, подозреваемым в серии тяжких преступлений. Осенью 2014 года они напали на 50-летнего председателя дачного некоммерческого партнерства «Ковалево». Они выстрелили в него из пистолета, избили, затащили в дом и заставили подписать договор займа на 40 млн рублей. После этого отобрали еще 400 тыс. рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, на котором и скрылись.