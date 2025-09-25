Россиянам дали совет, что делать при передаче кода мошенникам Доцент Щербаченко: в случае передачи кода аферистам нужно связаться с банком

Россиянам в случае передачи кода из СМС-сообщения мошенникам следует незамедлительно связаться с банком для блокировки карты и отмены операций, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, после обращения в кредитную организацию важно сразу заняться безопасностью учетных записей.

Что делать, если назвали код из СМС-сообщения мошенникам? Первый шаг — свяжитесь с банком. Позвоните на горячую линию, сообщите о передаче кода. Попросите заблокировать карту и отменить незаконные операции. Второй шаг — смена пароля учетной записи на «Госуслугах». Подключите контрольные вопросы и другие возможности для защиты учетной записи. Выйдите из аккаунта со всех устройств, кроме текущего. Если есть доступ, смените пароль и завершите активные сессии. Третий шаг — обращение в полицию. Подайте заявление и укажите в нем все детали, — пояснил Щербаченко.

По его словам, нелишним в целях безопасности будет установить самозапрет на оформление кредитов и займов через онлайн-банки. Доцент посоветовал россиянам использовать уникальные сложные пароли длиной более 12 символов для каждого аккаунта. По его словам, также следует обязательно настроить двухфакторную аутентификацию.

Используйте уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Не рекомендуется использовать код до восьми символов, лучше — более 12 символов, включая строчные буквы и цифры. Используйте двухфакторную аутентификацию. Включите уведомления о входах и изменениях в настройках безопасности. Также следует установить самозапрет на кредиты и займы, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что при звонке или сообщении от человека, представляющегося старшим по дому, необходимо не называть никаких личных данных и немедленно прекратить разговор. По его словам, мошенники активно используют такой способ для сбора конфиденциальной информации под предлогом нужд ЖКХ.