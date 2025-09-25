Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 14:43

Россиянам дали совет, что делать при передаче кода мошенникам

Доцент Щербаченко: в случае передачи кода аферистам нужно связаться с банком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам в случае передачи кода из СМС-сообщения мошенникам следует незамедлительно связаться с банком для блокировки карты и отмены операций, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, после обращения в кредитную организацию важно сразу заняться безопасностью учетных записей.

Что делать, если назвали код из СМС-сообщения мошенникам? Первый шаг — свяжитесь с банком. Позвоните на горячую линию, сообщите о передаче кода. Попросите заблокировать карту и отменить незаконные операции. Второй шаг — смена пароля учетной записи на «Госуслугах». Подключите контрольные вопросы и другие возможности для защиты учетной записи. Выйдите из аккаунта со всех устройств, кроме текущего. Если есть доступ, смените пароль и завершите активные сессии. Третий шаг — обращение в полицию. Подайте заявление и укажите в нем все детали, — пояснил Щербаченко.

По его словам, нелишним в целях безопасности будет установить самозапрет на оформление кредитов и займов через онлайн-банки. Доцент посоветовал россиянам использовать уникальные сложные пароли длиной более 12 символов для каждого аккаунта. По его словам, также следует обязательно настроить двухфакторную аутентификацию.

Используйте уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Не рекомендуется использовать код до восьми символов, лучше — более 12 символов, включая строчные буквы и цифры. Используйте двухфакторную аутентификацию. Включите уведомления о входах и изменениях в настройках безопасности. Также следует установить самозапрет на кредиты и займы, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что при звонке или сообщении от человека, представляющегося старшим по дому, необходимо не называть никаких личных данных и немедленно прекратить разговор. По его словам, мошенники активно используют такой способ для сбора конфиденциальной информации под предлогом нужд ЖКХ.

мошенники
советы
россияне
аферисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.