25 сентября 2025 в 14:22

Стало известно о побеге лидера ОПГ 90-х из зоны СВО

«Чита.Ру»: лидер забайкальской ОПГ Ведерников сбежал из зоны спецоперации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Портал «Чита.Ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что лидер забайкальской преступной группировки 1990-х годов Дмитрий Ведерников сбежал из зоны проведения специальной военной операции. По данным издания, осужденный исчез в августе 2025 года.

В материале говорится, что в сентябре военные следователи в Москве возбудили против Ведерникова уголовное дело по статье о самовольном уходе из части, ему грозит от пяти до 10 лет колонии. Источники уточняют, что супруга и по совместительству адвокат Ведерникова Евгения Голец призналась, что не знала о возбуждении дела. Как говорится в публикации, она утверждает, что в последний раз муж выходил с ней на связь больше месяца назад.

Авторы публикации напомнили, что Ведерников был осужден в 2011 году за бандитизм и угоны на 24 года и отправился на СВО из колонии в 2024 году, отсидев чуть более половины срока. Как говорится в тексте, его жена также сообщила, что в конце 2024 года военная прокуратура рассматривала дело о нарушении его прав из-за задержки эвакуации после ранения.

