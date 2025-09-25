Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:41

Посольство РФ в Дании отвергло обвинения в причастности к инциденту с БПЛА

Здание посольства России в Дании Здание посольства России в Дании Фото: Embassy of Russia in Denmark

Российское посольство в Дании категорически отвергает «абсурдные спекуляции» о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками и временному закрытию аэропорта, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что подобные версии не имеют под собой оснований.

Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам, — говорится в сообщении.

Инцидент с нарушениями работы аэропортов в Дании дипломаты назвали «срежиссированной провокацией», которая будет использована для дальнейшей эскалации в интересах добивающихся максимального затягивания украинского кризиса сил, уточнили в посольстве.

Ранее беспилотники в Дании были замечены рядом с авиабазой с истребителями F-16 и F-35. Также БПЛА засекли вблизи аэропортов Сеннерборга и Эсбьерга. В полиции отметили, что в связи с полетами беспилотников аэропорты не закрывались.

До этого сообщалось, что 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрыли из-за якобы неопознанных беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Около 35 рейсов пришлось перенаправить в альтернативные аэропорты. Причина появления дронов и их принадлежность устанавливаются.

