Таксист из Армении зарезал коллегу во дворе жилого дома в Москве

Правоохранительные органы задержали мужчину, который стал фигурантом уголовного дела по обвинению в убийстве с использованием ножа, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Инцидент произошел во дворе жилого дома на северо-западе столицы.

Согласно предварительным данным, 24 сентября текущего года обвиняемый ударил своего знакомого ножом в шею из-за давнего конфликта. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В Росгвардии сообщили, что конфликт произошел между уроженцами Армении, которые работали таксистами. Погибшему было 64 года, врачам не удалось его спасти.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ, которая предусматривает наказание за убийство. На месте происшествия уже проведен осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемому предъявлено обвинение, и в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения, скорее всего в виде заключения под стражу.

