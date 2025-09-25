Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:48

«МегаФон» подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всероссийский оператор «МегаФон» в преддверии Дня туризма, 27 сентября, обеспечил бесплатный пакет интернета на 12 часов своим абонентам в Поднебесной. Количество потенциальных получателей услуги растет после отмены визовых ограничений.

Самое интересное, что отсчет времени пользования пакетом в 1 Гб начнется не с момента въезда в страну, а только непосредственно при выходе в интернет. При этом не требуется и дополнительная активация, так как опция доступна клиентам оператора по умолчанию и активируется автоматически после включения интернета.

Как эта новая услуга от оператора, так и непосредственно сам роуминг от «МегаФона» дают возможность без ограничений пользоваться в том числе и сервисами, которые недоступны в КНР. В их числе популярные у россиян мессенджеры, видеосервисы, облачные хранилища, а также возможность смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Эти сервисы и контент могут быть недоступны при подключении к местному Wi-Fi. Опция будет доступна до конца осени 2025 года для всех абонентов «МегаФона» — физических лиц.

У россиян путешествия в Китай становятся популярнее: в этом году страну посетило уже на 30% больше туристов, чем в 2024 году. А за первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос более чем на 5% к предыдущей.

Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растет, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы, — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

С 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать КНР без визы. Находиться в стране можно 30 дней, тестовый безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

