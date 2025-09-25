Международные резервы России впервые превысили $712 млрд

Международные резервы России на 19 сентября 2025 года достигли $712,6 млрд (более 59,9 трлн рублей), обновив исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России. За неделю показатель вырос на $7,5 млрд (более 630 млрд рублей), главным образом за счет положительной переоценки активов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства страны. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Ранее в Центробанке сообщили, что в августе объем международных резервов России продолжил рост. По данным регулятора, на 29 августа 2025 года показатель достиг отметки в $685,5 млрд. За семь дней резервы увеличились на $2,7 млрд, что соответствует росту на 0,4%. Основной причиной положительной динамики стала благоприятная переоценка активов.