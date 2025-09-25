В Ленобласти школьники жестко избивали 12-летнюю девочку в течение 40 минут Подростки из Выборга избили школьницу после жалобы на курение

Школьники из Выборга избили 12-летнюю девочку за то, что якобы она рассказала руководству учреждения о курении сверстников, передает телеканал 78. Подростки издевались над пострадавшей в течение 40 минут — били различными предметами и заставляли встать на колени.

Тинейджеры из 8-9 классов выманили из дома пострадавшую шестиклассницу под предлогом прогулки. Но при встрече сразу же заставили ее извиняться за «проблемы» в школе и начали истязания.

По словам матери девочки, школьница не получила тяжелых увечий, но наблюдается у врача из-за головной боли. Женщина сняла побои и написала заявление в полицию по факту случившегося. Директор школы утверждает, что никаких списков курящих педагоги и руководство учреждения не получали. Он не исключил, что причина нападения кроется в другом. Также директор уточнил, что с подростками после инцидента встретился соцработник.

Ранее в Иркутской области школьник напал на одноклассника с ножом. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, ученик восьмого класса набросился на сверстника с раскладным ножом во время ссоры.