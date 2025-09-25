Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:25

Раскрыты подробности попытки извращенца на Mercedes похитить школьницу

Водитель Mercedes онанировал при школьнице, которую хотел похитить в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель премиум-минивэна Mercedes самоудовлетворялся при 16-летней школьнице, которую хотел похитить в Лодейном Поле Ленобласти, передает телеканал 78.ru. По его данным, он попросил подростка объяснить, как выехать из города.

Мужчина предложил девочке сесть в машину и показать дорогу. В этот момент он начал онанировать. Школьница заметила это и побежала, но машина поехала за ней. Подростку удалось спастись, забежав домой. Водителя задержали на трассе, против него возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, называющий себя блогером. По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигался задержанный, является служебным и принадлежит компании по вывозу мусора.

Ранее в Кемеровской области местного жителя признали виновным в изнасиловании подростка, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Свою вину осужденный признавать отказался. Преступление произошло, когда несовершеннолетняя жертва вместе с подругами отправилась на карьер.

похищения
Ленобласть
школьники
подростки
Mercedes
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.