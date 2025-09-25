Раскрыты подробности попытки извращенца на Mercedes похитить школьницу Водитель Mercedes онанировал при школьнице, которую хотел похитить в Ленобласти

Водитель премиум-минивэна Mercedes самоудовлетворялся при 16-летней школьнице, которую хотел похитить в Лодейном Поле Ленобласти, передает телеканал 78.ru. По его данным, он попросил подростка объяснить, как выехать из города.

Мужчина предложил девочке сесть в машину и показать дорогу. В этот момент он начал онанировать. Школьница заметила это и побежала, но машина поехала за ней. Подростку удалось спастись, забежав домой. Водителя задержали на трассе, против него возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, называющий себя блогером. По предварительной информации, автомобиль, на котором передвигался задержанный, является служебным и принадлежит компании по вывозу мусора.

Ранее в Кемеровской области местного жителя признали виновным в изнасиловании подростка, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Свою вину осужденный признавать отказался. Преступление произошло, когда несовершеннолетняя жертва вместе с подругами отправилась на карьер.