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14 июля 2025 в 18:09

Секрет вкуснейшей скумбрии — готовлю обалденную закуску в банке за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта скумбрия в банке — отличная альтернатива магазинным консервам. Рыба получается нежной, ароматной и пропитанной пряным маслом с легкой кислинкой. Простой рецепт с доступными ингредиентами позволит вам приготовить вкусную закуску, которая хранится в холодильнике до двух недель.

Ингредиенты:

  • скумбрия — 500 г;
  • масло подсолнечное — 60 мл;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • смесь перцев горошком — 1 ст. л.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • семена горчицы — 1 ст. л.;
  • семена кориандра — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 5 шт.

Приготовление:

  1. Скумбрию очистите, удалите голову и внутренности, нарежьте порционными кусками.
  2. Лук нарежьте тонкими кольцами.
  3. В стерилизованную банку уложите слоями: рыбу, лук, специи.
  4. Добавьте соль, сахар, лимонный сок и залейте маслом.
  5. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рыба
рецепты
скумбрия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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