Секрет вкуснейшей скумбрии — готовлю обалденную закуску в банке за копейки

Эта скумбрия в банке — отличная альтернатива магазинным консервам. Рыба получается нежной, ароматной и пропитанной пряным маслом с легкой кислинкой. Простой рецепт с доступными ингредиентами позволит вам приготовить вкусную закуску, которая хранится в холодильнике до двух недель.
Ингредиенты:
- скумбрия — 500 г;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- лук репчатый — 2 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- смесь перцев горошком — 1 ст. л.;
- гвоздика — 2 шт.;
- семена горчицы — 1 ст. л.;
- семена кориандра — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 5 шт.
Приготовление:
- Скумбрию очистите, удалите голову и внутренности, нарежьте порционными кусками.
- Лук нарежьте тонкими кольцами.
- В стерилизованную банку уложите слоями: рыбу, лук, специи.
- Добавьте соль, сахар, лимонный сок и залейте маслом.
- Закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.
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