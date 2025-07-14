Секрет вкуснейшей скумбрии — готовлю обалденную закуску в банке за копейки

Эта скумбрия в банке — отличная альтернатива магазинным консервам. Рыба получается нежной, ароматной и пропитанной пряным маслом с легкой кислинкой. Простой рецепт с доступными ингредиентами позволит вам приготовить вкусную закуску, которая хранится в холодильнике до двух недель.

Ингредиенты:

скумбрия — 500 г;

масло подсолнечное — 60 мл;

лук репчатый — 2 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

смесь перцев горошком — 1 ст. л.;

гвоздика — 2 шт.;

семена горчицы — 1 ст. л.;

семена кориандра — 1 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

лавровый лист — 5 шт.

Приготовление:

Скумбрию очистите, удалите голову и внутренности, нарежьте порционными кусками. Лук нарежьте тонкими кольцами. В стерилизованную банку уложите слоями: рыбу, лук, специи. Добавьте соль, сахар, лимонный сок и залейте маслом. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.