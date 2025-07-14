Упрощенная версия салата «Мимоза»! Вкусный рецепт для похудения. Без картошки и лишней жирности, он получается воздушным, свежим и отлично подходит как для праздника, так и для повседневного меню. Готовится быстро, пропитывается за пару часов и хорошо держит форму.
Ингредиенты
- Горбуша консервированная — 1 банка
- Яйца — 4 шт.
- Сыр твёрдый — 150 г
- Йогурт греческий — по вкусу
- Соль, чеснок — по вкусу
Приготовление
- Рыбу достать из банки, удалить лишнюю жидкость, размять вилкой до однородной массы. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить. Белки и желтки натереть по отдельности. Сыр натереть на мелкой тёрке.
- На плоское блюдо выложить слоями: рыба, немного йогурта с чесноком, яичные белки, снова йогурт, натёртый сыр, слой йогурта, сверху желтки. По желанию присыпать щепоткой соли, накрыть и убрать в холодильник минимум на 3 часа.
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