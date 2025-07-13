Сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад

Сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад

Классика для вашего ужина на новый лад — сытный салат «Купеческий». Это классический, но в то же время насыщенный вкусами рецепт, который объединяет сочную отварную свинину, мягкую поджаренную морковь и пикантный маринованный лук со свежим зелёным горошком и нежным майонезом. Идеальный выбор для семейного ужина.

Ингредиенты

Свинина отварная нежирная — 200 г

Морковь крупная — 2 шт.

Луковица — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус — 2 ст. л.

Кипяток — полстакана

Консервированный зелёный горошек — полстакана

Майонез, соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Морковь натираем на средней тёрке. Обжариваем на масле до мягкости. Лук режем мелкими кубиками. Смешиваем уксус, сахар и кипяток, маринуем лук 15 минут. Сливаем маринад. Мясо отвариваем, остужаем, режем кубиками. Соединяем лук, морковь, горошек, мясо. Заправляем майонезом, солью и перцем по вкусу.

Такой салат легко может стать звездой любого стола и добавить сытности вашему ужину.

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