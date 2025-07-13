Сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад

Классика для вашего ужина на новый лад — сытный салат «Купеческий». Это классический, но в то же время насыщенный вкусами рецепт, который объединяет сочную отварную свинину, мягкую поджаренную морковь и пикантный маринованный лук со свежим зелёным горошком и нежным майонезом. Идеальный выбор для семейного ужина.
Ингредиенты
- Свинина отварная нежирная — 200 г
- Морковь крупная — 2 шт.
- Луковица — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус — 2 ст. л.
- Кипяток — полстакана
- Консервированный зелёный горошек — полстакана
- Майонез, соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
- Морковь натираем на средней тёрке. Обжариваем на масле до мягкости. Лук режем мелкими кубиками. Смешиваем уксус, сахар и кипяток, маринуем лук 15 минут. Сливаем маринад.
- Мясо отвариваем, остужаем, режем кубиками. Соединяем лук, морковь, горошек, мясо. Заправляем майонезом, солью и перцем по вкусу.
Такой салат легко может стать звездой любого стола и добавить сытности вашему ужину.
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