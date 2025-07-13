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13 июля 2025 в 21:15

Сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классика для вашего ужина на новый лад — сытный салат «Купеческий». Это классический, но в то же время насыщенный вкусами рецепт, который объединяет сочную отварную свинину, мягкую поджаренную морковь и пикантный маринованный лук со свежим зелёным горошком и нежным майонезом. Идеальный выбор для семейного ужина.

Ингредиенты

  • Свинина отварная нежирная — 200 г
  • Морковь крупная — 2 шт.
  • Луковица — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус — 2 ст. л.
  • Кипяток — полстакана
  • Консервированный зелёный горошек — полстакана
  • Майонез, соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

  1. Морковь натираем на средней тёрке. Обжариваем на масле до мягкости. Лук режем мелкими кубиками. Смешиваем уксус, сахар и кипяток, маринуем лук 15 минут. Сливаем маринад.
  2. Мясо отвариваем, остужаем, режем кубиками. Соединяем лук, морковь, горошек, мясо. Заправляем майонезом, солью и перцем по вкусу.

Такой салат легко может стать звездой любого стола и добавить сытности вашему ужину.

Ранее мы готовили салат «Соломка» — простой и сытный! Нужны колбаса, кукуруза и яйца.

салаты
закуски
простой рецепт
свинина
зелёный горошек
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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