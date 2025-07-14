Подсели на эту рыбку по-корейски! Пикантный хе из щуки за 30 минут

Подсели на эту рыбку по-корейски! Пикантный хе из щуки за 30 минут

Этот рецепт хе из щуки позволит вам приготовить вкусную корейскую закуску в домашних условиях. Нежное рыбное филе в пикантном маринаде с хрустящими овощами и ароматными специями станет отличным дополнением к любому столу. Простота приготовления и насыщенный вкус делают это блюдо настоящим хитом.

Ингредиенты:

филе щуки — 500 г;

лук репчатый — 90 г;

морковь — 80 г;

уксус 9% — 50 мл;

масло растительное — 25 мл;

чеснок — 10 г;

соевый соус — 30 мл;

петрушка — 15 г;

паприка молотая — 1 ч. л.;

перец чили сушеный — 0,25 ч. л.;

хмели-сунели — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Приготовление:

Филе щуки нарежьте тонкими полосками. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. Смешайте рыбу с овощами, зеленью и специями. Добавьте уксус, соевый соус и масло, хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа.

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