Подсели на эту рыбку по-корейски! Пикантный хе из щуки за 30 минут

Этот рецепт хе из щуки позволит вам приготовить вкусную корейскую закуску в домашних условиях. Нежное рыбное филе в пикантном маринаде с хрустящими овощами и ароматными специями станет отличным дополнением к любому столу. Простота приготовления и насыщенный вкус делают это блюдо настоящим хитом.
Ингредиенты:
- филе щуки — 500 г;
- лук репчатый — 90 г;
- морковь — 80 г;
- уксус 9% — 50 мл;
- масло растительное — 25 мл;
- чеснок — 10 г;
- соевый соус — 30 мл;
- петрушка — 15 г;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- перец чили сушеный — 0,25 ч. л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Филе щуки нарежьте тонкими полосками.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой.
- Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.
- Смешайте рыбу с овощами, зеленью и специями.
- Добавьте уксус, соевый соус и масло, хорошо перемешайте.
- Оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа.
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