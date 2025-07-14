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14 июля 2025 в 17:06

Подсели на эту рыбку по-корейски! Пикантный хе из щуки за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт хе из щуки позволит вам приготовить вкусную корейскую закуску в домашних условиях. Нежное рыбное филе в пикантном маринаде с хрустящими овощами и ароматными специями станет отличным дополнением к любому столу. Простота приготовления и насыщенный вкус делают это блюдо настоящим хитом.

Ингредиенты:

  • филе щуки — 500 г;
  • лук репчатый — 90 г;
  • морковь — 80 г;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • масло растительное — 25 мл;
  • чеснок — 10 г;
  • соевый соус — 30 мл;
  • петрушка — 15 г;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • перец чили сушеный — 0,25 ч. л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Филе щуки нарежьте тонкими полосками.
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой.
  3. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.
  4. Смешайте рыбу с овощами, зеленью и специями.
  5. Добавьте уксус, соевый соус и масло, хорошо перемешайте.
  6. Оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

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Корея
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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