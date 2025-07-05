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05 июля 2025 в 16:01

Рыбные котлетки без заморочек: минтай на скорую руку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда так хочется порадовать семью чем-то вкусненьким, но без лишних хлопот. Вот и я нашла идеальный рецепт — сочные рыбные котлетки из минтая, которые даже лепить не нужно!

Просто смешиваешь все ингредиенты — и на сковородку. Готовятся быстро, а результат всегда радует. Попробуйте и вы!

Ингредиенты

  • Минтай (филе) — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук — 1/4 головки
  • Крахмал — 1 ст. л.
  • Специи для рыбы, соль — по вкусу
  • Масло для жарки

Фарш делается за минуту: мелко рубим рыбу и лук, добавляем яйцо, крахмал, специи. Выкладываем ложкой на горячую сковороду и обжариваем до румяной корочки. Подавать с картошкой или рисом — объедение!

Знаете, что получается, когда соединить сладкий ананас и ароматный бекон? Настоящий кулинарный фейерверк! Эта закуска стала моим секретным оружием на всех вечеринках.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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