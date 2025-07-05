Рыбные котлетки без заморочек: минтай на скорую руку

Иногда так хочется порадовать семью чем-то вкусненьким, но без лишних хлопот. Вот и я нашла идеальный рецепт — сочные рыбные котлетки из минтая, которые даже лепить не нужно!
Просто смешиваешь все ингредиенты — и на сковородку. Готовятся быстро, а результат всегда радует. Попробуйте и вы!
Ингредиенты
- Минтай (филе) — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук — 1/4 головки
- Крахмал — 1 ст. л.
- Специи для рыбы, соль — по вкусу
- Масло для жарки
Фарш делается за минуту: мелко рубим рыбу и лук, добавляем яйцо, крахмал, специи. Выкладываем ложкой на горячую сковороду и обжариваем до румяной корочки. Подавать с картошкой или рисом — объедение!
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