Рыбные котлетки без заморочек: минтай на скорую руку

Иногда так хочется порадовать семью чем-то вкусненьким, но без лишних хлопот. Вот и я нашла идеальный рецепт — сочные рыбные котлетки из минтая, которые даже лепить не нужно!

Просто смешиваешь все ингредиенты — и на сковородку. Готовятся быстро, а результат всегда радует. Попробуйте и вы!

Ингредиенты

Минтай (филе) — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1/4 головки

Крахмал — 1 ст. л.

Специи для рыбы, соль — по вкусу

Масло для жарки

Фарш делается за минуту: мелко рубим рыбу и лук, добавляем яйцо, крахмал, специи. Выкладываем ложкой на горячую сковороду и обжариваем до румяной корочки. Подавать с картошкой или рисом — объедение!

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