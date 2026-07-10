Рыбные «Как-Так» — я поражен, насколько вкусно: сыр и майонез делают свое дело

Рыбные «Как-Так» — я поражен, насколько вкусно: сыр и майонез делают свое дело

Закончилось мясо, а есть хочется? Спасает обычная сайра, горчица и пачка сухарей. Поверь, этот простой рецепт выручит тебя не раз.

Ингредиенты

Сайра (консервы в масле) — 1 банка (200 г), яйцо куриное — 2 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., лук репчатый — 1 шт., майонез — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л., сыр твердый — 100 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разминаю сайру вилкой прямо в банке, слив половину масла. Лук мелко рублю и слегка припускаю на сковороде до прозрачности. Смешиваю в миске сайру, лук, яйца, сухари, майонез и горчицу. Вмешиваю тертый сыр, оставив горсть для корочки. Форму смазываю маслом, выкладываю массу, сверху посыпаю остатками сыра. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку ровно на 15 минут — и сытный сочный ужин готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, что нет никакого рыбного запаха, только аппетитный сырный дух. Рекомендую есть горячим, пока тягучий сыр тянется за вилкой.