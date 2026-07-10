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10 июля 2026 в 11:35

Это вам не заморозка из супермаркета! Готовлю рыбные палочки по рецепту старого рыбака

Фото: D-NEWS.ru
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Раньше я не умел жарить рыбу — она вечно прилипала к сковороде. А потом нашел простой лайфхак с кляром на минералке.

Ингредиенты

Филе рыбы (минтай, треска) — 600 г, яйцо — 2 шт., мука — 3 ст. л., растительное масло — 4 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала нарезаю филе крупными кусками, солю и перчу. В отдельной миске взбиваю яйца с щепоткой соли. Каждый кусок рыбы обваливаю сначала в муке, потом окунаю в яйцо. Разогреваю сковороду с маслом на сильном огне. Выкладываю рыбу и жарю по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Важно пережарить: как только корочка стала румяной, снимаю. Готовую рыбу сбрызгиваю лимонным соком и подаю с любым гарниром.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Минута — и золотистая корочка готова, внутри рыба остается сочной, а не сухой, как часто бывает. Мой совет: не жалейте масла и не переворачивайте часто — дайте корочке застыть.

Проверено редакцией
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