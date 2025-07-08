Рыбка решает! Этот форшмак — идеальная закуска: а готовится за пару минут

Форшмак — классическая еврейская закуска из сельди, которая покоряет своим нежным вкусом и простотой приготовления. В этом рецепте блендер заменяет традиционную мясорубку, делая процесс быстрым и удобным. Идеальный вариант для завтрака, бутербродов или легкого перекуса.
Ингредиенты:
- филе соленой сельди — 3 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
- Филе сельди нарезать небольшими кусочками.
- Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками.
- Лук мелко порубить.
- Масло заранее достать, чтобы стало мягким.
- Все ингредиенты поместить в блендер.
- Измельчить до однородной, но не пастообразной консистенции.
- Переложить в миску, дать настояться 15–20 минут в холодильнике.
Нежный форшмак с яблочной кислинкой и сливочным послевкусием понравится даже тем, кто не любит сельдь!
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