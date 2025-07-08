Рыбка решает! Этот форшмак — идеальная закуска: а готовится за пару минут

Рыбка решает! Этот форшмак — идеальная закуска: а готовится за пару минут

Форшмак — классическая еврейская закуска из сельди, которая покоряет своим нежным вкусом и простотой приготовления. В этом рецепте блендер заменяет традиционную мясорубку, делая процесс быстрым и удобным. Идеальный вариант для завтрака, бутербродов или легкого перекуса.

Ингредиенты:

филе соленой сельди — 3 шт.;

яблоко — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

Филе сельди нарезать небольшими кусочками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками. Лук мелко порубить. Масло заранее достать, чтобы стало мягким. Все ингредиенты поместить в блендер. Измельчить до однородной, но не пастообразной консистенции. Переложить в миску, дать настояться 15–20 минут в холодильнике.

Нежный форшмак с яблочной кислинкой и сливочным послевкусием понравится даже тем, кто не любит сельдь!

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