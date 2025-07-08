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08 июля 2025 в 11:42

Рыбка решает! Этот форшмак — идеальная закуска: а готовится за пару минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форшмак — классическая еврейская закуска из сельди, которая покоряет своим нежным вкусом и простотой приготовления. В этом рецепте блендер заменяет традиционную мясорубку, делая процесс быстрым и удобным. Идеальный вариант для завтрака, бутербродов или легкого перекуса.

Ингредиенты:

  • филе соленой сельди — 3 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

  1. Филе сельди нарезать небольшими кусочками.
  2. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками.
  3. Лук мелко порубить.
  4. Масло заранее достать, чтобы стало мягким.
  5. Все ингредиенты поместить в блендер.
  6. Измельчить до однородной, но не пастообразной консистенции.
  7. Переложить в миску, дать настояться 15–20 минут в холодильнике.

Нежный форшмак с яблочной кислинкой и сливочным послевкусием понравится даже тем, кто не любит сельдь!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
закуски
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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