Рыба больше не будет сухой и пресной, если готовить так — в духе Средиземноморья с каперсами и оливками

Хотите превратить простое рыбное филе в ресторанное блюдо? Секрет — в тапенаде, классической прованской пасте из оливок и каперсов. Она не только дарит взрывной вкус, но и выступает ароматной прослойкой, защищающей рыбу от пересушивания в духовке.

Что понадобится

4 филе белой рыбы (по 150 г), 1 луковица, 70 г зеленых оливок, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. каперсов, 3 ст. л. оливкового масла, 100 мл рыбного бульона или воды, 1 ч. л. прованских трав, соль, белый перец, укроп.

Как я готовлю

Лук и чеснок рублю, оливки режу пополам. Смешиваю лук, чеснок, оливки, каперсы. Форму смазываю маслом. Выкладываю 2 филе, солю, перчу. Сверху распределяю смесь, посыпаю травами.

Накрываю оставшимся филе, солю, перчу. Вливаю бульон и масло. Мариную 5–10 минут. Запекаю при 180 °C 20 минут. Посыпаю укропом.

