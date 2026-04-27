Рыба больше не будет сухой и пресной, если готовить так — в духе Средиземноморья с каперсами и оливками

Хотите превратить простое рыбное филе в ресторанное блюдо? Секрет — в тапенаде, классической прованской пасте из оливок и каперсов. Она не только дарит взрывной вкус, но и выступает ароматной прослойкой, защищающей рыбу от пересушивания в духовке.

Что понадобится

4 филе белой рыбы (по 150 г), 1 луковица, 70 г зеленых оливок, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. каперсов, 3 ст. л. оливкового масла, 100 мл рыбного бульона или воды, 1 ч. л. прованских трав, соль, белый перец, укроп.

Как я готовлю

Лук и чеснок рублю, оливки режу пополам. Смешиваю лук, чеснок, оливки, каперсы. Форму смазываю маслом. Выкладываю 2 филе, солю, перчу. Сверху распределяю смесь, посыпаю травами.

Накрываю оставшимся филе, солю, перчу. Вливаю бульон и масло. Мариную 5–10 минут. Запекаю при 180 °C 20 минут. Посыпаю укропом.

Проверено редакцией
Пользователи «ВКонтакте» рассказали о самой востребованной специальности
Общественник раскрыл негативный нюанс составления карты желаний
Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба
Печень минтая и пара яиц — превращаю простые ингредиенты в аппетитный салат: сытный ужин за копейки
Семгу готовлю под сырным топингом — элегантное блюдо за полчаса: вот мой рецепт
еда
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
