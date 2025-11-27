День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:19

Рулетики из баклажанов по-гречески: сочетание феты, орехов и свежей зелени — добиваемся средиземноморского вкуса за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти рулетики из баклажанов — настоящая находка для любителей легких и вкусных закусок. Нежная текстура обжаренных баклажанов в сочетании с солоноватой фетой, сочными помидорами и хрустящими грецкими орехами создает идеальный баланс вкусов. Блюдо выглядит элегантно и прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для особых случаев.

Готовлю я так: два баклажана среднего размера нарезаю вдоль на пластинки толщиной 4-5 мм. Обжариваю их на сковороде с растительным маслом по 2 минуты с каждой стороны до мягкости и золотистого цвета. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для начинки в блендере измельчаю 120 г феты, столовую ложку оливкового масла и петрушку до состояния пасты. Два помидора очищаю от семян и нарезаю толстой соломкой. На каждый ломтик баклажана наношу чайную ложку сырной пасты, выкладываю кусочек помидора и половинку грецкого ореха. Аккуратно сворачиваю рулетики и закрепляю зубочисткой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Здоровье/красота
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
Баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю: шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год
Общество
Баклажанные лодочки с курицей в соусе барбекю: шедевр из простых продуктов. Хоть на вкусный ужин, хоть на Новый год
Баклажаны на праздничный стол: замаринуйте баночку сейчас — в Новый год скажете себе спасибо
Общество
Баклажаны на праздничный стол: замаринуйте баночку сейчас — в Новый год скажете себе спасибо
Этот рецепт перевернет ваше представление об итальянской кухне — готовим нежные каннеллони с двойной начинкой
Общество
Этот рецепт перевернет ваше представление об итальянской кухне — готовим нежные каннеллони с двойной начинкой
еда
баклажаны
сыры
Греция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.