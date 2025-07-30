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30 июля 2025 в 20:00

Рулет с кабачковой лепешкой: сырно-чесночная вкуснятина за полчаса готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый рулет с сырно-чесночной начинкой — это нежное, воздушное блюдо за полчаса готовки. Кабачковая лепешка получается мягкой и пластичной, а начинка из сыра с чесноком и зеленью придает рулету насыщенный аромат.

Для приготовления натрите 2 средних молодых кабачка на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, 1 ст. л. крахмала и специи по вкусу, тщательно перемешайте. Вылейте тесто тонким слоем на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра, 100 г тертого твердого сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки. Готовую кабачковую лепешку смажьте начинкой, аккуратно сверните рулетом и дайте немного остыть.

Подавайте эту сырно-чесночную вкуснятину, нарезав порционными кусочками, — это блюдо станет хитом любого праздничного и просто обеденного стола.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из кабачков с сырно-чесночным соусом.

кабачки
рулеты
рецепты
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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