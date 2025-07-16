Запеканка с кабачком: от этой сырно-чесночной вкусноты вы язык проглотите

Запеканка с кабачком: от этой сырно-чесночной вкусноты вы язык проглотите

Эта сытная запеканка из кабачков с курицей и сырно-чесночным соусом станет настоящим спасением для занятых хозяек! Нежные ломтики кабачков, сочные кусочки курицы и ароматный соус создают гармоничный вкус, а золотистая сырная корочка добавляет блюду аппетитный вид.

Для приготовления нарежьте 2 средних кабачка кружочками, 400 г куриного филе кубиками и обжарьте до легкой румяности. Выложите в форму слоями: кабачки, курица, повторяя два-три раза. Приготовьте соус: смешайте 200 г сметаны, 100 г тертого сыра, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и специи по вкусу. Залейте запеканку соусом, посыпьте сверху 50 г сыра и запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячей, украсив зеленью, — это блюдо покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом! От этой сырно-чесночной вкусноты вы язык проглотите!

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