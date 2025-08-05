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05 августа 2025 в 06:27

Руководителя НКО задержали в Забайкалье за зарабатывание на людях

ФСБ России по Забайкалью задержала руководителя НКО за мошенничество в Донбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Забайкальском крае задержан бывший министр строительства региона Дмитрий Ватагин, подозреваемый в хищении 30 млн рублей бюджетных средств, выделенных на восстановление социальных объектов в ДНР. Как сообщили в УФСБ, он, будучи руководителем НКО, предоставил подложные документы о выполнении работ, которые фактически не были проведены.

Установлено, что в 2023 году злоумышленник осуществил хищение денежных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на восстановление социально значимых объектов <...>. Ущерб составил более 30 млн рублей, — говорится в официальном сообщении.

По данным следствия, НКО получила более 250 млн рублей субсидий, но часть средств была похищена через фиктивные договоры с подрядчиком. Суд избрал для Ватагина меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к ответственности за финансовые нарушения на госслужбе.

До этого сообщалось, что в Севастополе задержали россиянина, собиравшего для ВСУ данные об объектах противовоздушной обороны в регионе. Отмечается, что он уже дал признательные показания. Мужчина 1978 года рождения рассказал, что самостоятельно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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