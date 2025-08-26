День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:17

РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий предложил россиянам помолиться за мессенджер MAX. По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», благословение для устройств, на которых используется это приложение, вполне допустимо, если оно нацелено на достижение полезных результатов.

Мессенджер — это средство, которое люди используют для переговоров, получения информации. Ну помолитесь, кто желает, пожалуйста, — сказал Макарий.

Ранее сообщалось, что пользователи MAX смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря интеграции передовых технологий «Лаборатории Касперского». Создатели приложения анонсировали новую функцию, призванную усилить безопасность общения и защитить граждан от мошенников. Отмечается, что пользователи смогут узнать название и категорию организации, из которой пишут или звонят, непосредственно во время коммуникации в приложении.

До этого жители России получили возможность записываться на прием к врачу через мессенджер MAX напрямую. Функция стала доступна после окончания интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS.

Россия
РПЦ
молитвы
мессенджеры
MAX
