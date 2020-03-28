https://static.news.ru/photo/79f062a2-70f2-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) Великий пост может быть не таким строгим, рассказал руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Могут быть послабления в пост, и всегда такой вопрос решается в индивидуальном порядке. Каждый православный христианин вообще постится настолько, насколько ему позволяют возможности, позволяет здоровье, и, конечно, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы соблюдать какой-то очень строгий пост, — заявил богослов в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что существуют различные взгляды на «совместимость» ограничений в еде и COVID-19. По его словам, некоторые медики считают пост вредным при коронавирусе, а бывший главврач РФ Геннадий Онищенко полагает, что воздержание от некоторых блюд полезно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РПЦ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники», сообщили в Московском патриархате.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.