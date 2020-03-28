https://static.news.ru/photo/f264aed2-70d4-11ea-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики выявили в России новые 228 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах.

На 28 марта в РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли четыре гражданина, передаёт стопкоронавирус.рф.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

У людей, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, иммунитет может сохраниться на несколько лет. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов при Дальневосточном федеральном университете Михаил Щелканов.