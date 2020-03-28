https://static.news.ru/photo/08f72bc4-70d1-11ea-92ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У людей, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, иммунитет может сохраниться на несколько лет. Об этом сообщил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов при Дальневосточном федеральном университете Михаил Щелканов.

Он отметил, что пока не изучена устойчивость сопротивляемости организма, для этого потребуются исследования и эксперименты. При этом, подчеркнул профессор, иммунитет не будет пожизненным.

Щелканов также отметил, что испытания вакцины от коронавируса идут успешно.

Я думаю, что к лету в России вакцина уже будет. Я сохраняю надежду, что она не потребуется для широкого применения, — цитирует вирусолога РИА Новости.

Он отметил, что наилучший вариант развития ситуации — это если вакцина останется одной из резервных. Вместе с тем он не исключил, что всё-таки придётся прививать людей из группы риска — пожилых, пациентов с сахарным диабетом, излишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при наиболее пессимистичном сценарии вакцину придётся включить в качестве компонента в состав сезонных прививок против гриппа.