Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавируса, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
Вакцину сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с вирусом COVID-19,
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. Со вторника количество заболевших удвоилось.
Президент объявил нерабочими все будние дни между 28 марта и 6 апреля. Власти призвали россиян оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции в стране.
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