https://static.news.ru/photo/58854fd2-705d-11ea-87cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавируса, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Вакцину сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с вирусом COVID-19, объяснила Скворцова в эфире Первого канала.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. Со вторника количество заболевших удвоилось.

Президент объявил нерабочими все будние дни между 28 марта и 6 апреля. Власти призвали россиян оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции в стране.