20 сентября 2025 в 07:00

Розовый кустарник растет 40 лет и выдерживает морозы: многолетник с необычной листвой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Розовый кустарник растет 40 лет и выдерживает морозы: многолетник с необычной листвой. Ива цельнолистная «Хакуро-Нишики» стремительно завоёвывает популярность среди садоводов России. Этот декоративный кустарник ценится за крону: весной молодые побеги окрашиваются в нежно-розовый, затем листья становятся пёстрыми — с белыми и зелёными пятнами, а осенью приобретают золотистые оттенки. Благодаря такой смене красок растение остаётся декоративным весь сезон.

По данным специалистов, высота «Хакуро-Нишики» обычно достигает 1,5–2 метров, при благоприятных условиях — до 3 метров. Крона в диаметре может разрастаться до двух и более метров. Продолжительность жизни кустарника составляет около 30–40 лет, а годовой прирост — до 60 сантиметров.

Ива отличается высокой морозостойкостью — выдерживает температуры до -28–34 °C, что делает её подходящей для большинства регионов России. Однако в суровых зимах тонкие ветви могут подмерзать, особенно у молодых растений, поэтому в средней полосе садоводы советуют укрывать саженцы.

Культура предпочитает солнечные участки и плодородные, хорошо дренированные почвы. Она быстро растёт, легко переносит обрезку, что позволяет формировать из неё живые изгороди, шаровидные кусты или миниатюрные деревья на штамбе. Ландшафтные дизайнеры отмечают: «Хакуро-Нишики» одинаково эффектно смотрится и как солитер, и в составе композиций, добавляя саду яркость и динамику.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
