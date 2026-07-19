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19 июля 2026 в 18:00

Розовые «косички» с августа до заморозков на солнце и в полутени: компактный кустик 50–75 см

Фото: D-NEWS.ru
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Хелоне косая — это многолетнее растение, которое по праву можно назвать королевой осеннего сада. Ее необычные цветы, напоминающие косички, появляются в августе и радуют глаз до устойчивых заморозков, придавая участку яркие краски в то время, когда большинство других растений уже увядает.

Компактный куст высотой 50–75 см с прямостоячими стеблями и темно-зелеными глянцевыми листьями образует аккуратную куртину, которая не расползается агрессивно по участку, сохраняя декоративность на протяжении всего сезона. В отличие от многих садовых культур, хелоне абсолютно не требовательна к почвам — она прекрасно растет как на плодородных суглинках, так и на бедных песчаных грунтах. Растение одинаково хорошо чувствует себя как на открытом солнце, так и в полутени, его соцветия при этом не теряют насыщенности окраски, оставаясь ярко-розовыми или пурпурными до самой осени.

Ранее был назван цветок, который можно посадить в августе, и он зацветет в сентябре.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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