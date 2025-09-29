Россыпь голубых звезд на вашей даче: этот красавец создает цветущие ковры даже в тени

Россыпь голубых звезд на вашей даче: этот красавец создает цветущие ковры даже в тени

Немофила — очаровательный однолетник, который покоряет дачников своей нежностью и холодостойкостью. Этот красавец создает сплошные цветущие ковры даже в тени.

Уникальная голубая окраска лепестков с белым центром напомнит россыпь голубых звезд на вашей даче, которая будет цвести с июня до сентября без перерыва. Немофила не боится весенних заморозков, ее можно сеять прямо в грунт в апреле-мае, а влаголюбивость делает ее идеальной для сырых участков, где другие цветы не приживаются.

Этот цветок не требует подкормок, устойчив к болезням и вредителям, а его нежный медовый аромат привлекает пчел. Немофила особенно хороша в групповых посадках, где ее голубые цветки создают эффект прохладного озера или небесного свода.

Ранее был назван многолетник, который приживется даже в мерзлой земле: посадил в сентябре — весной уже цветет.